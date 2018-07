Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le organizzazioni nazionali del turismo auspicano adeguamenti a favore del settore.

Hanno trasmesso al ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann, un catalogo di richieste, tra cui la creazione di un servizio centralizzato che assuma il ruolo di sportello unico ufficiale.

Questa misura è volta in particolare ad incitare i piccoli attori turistici a partecipare ai programmi di promozione, facilitandone l'accesso. Essa permette inoltre di ridurre l'onere amministrativo e gli sforzi di coordinazione, scrivono le organizzazioni in una presa di posizione comune pubblicata oggi.

Le associazioni auspicano che le loro richieste vengano tenute in conto nel messaggio sulla promozione della piazza economica 2020-2023 che sta elaborando la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e si iscrivono nel quadro della nuova strategia del turismo della Confederazione, approvata in novembre dal Consiglio federale e volta a promuovere l'imprenditoria, accrescere il coordinamento e la cooperazione, sfruttare la digitalizzazione nonché rafforzare l'attrattiva dell'offerta e la visibilità sul mercato.

Tra le altre rivendicazioni degli attori del settore vi è la creazione di una Direzione autonoma per il turismo in seno alla SECO, un provvedimento che favorirebbe il riconoscimento del turismo come ramo trasversale. Le organizzazioni propongono poi misure per ridurre la burocrazia. Tutti gli obblighi di notifica - ad esempio dati sui pernottamenti, dichiarazione degli ospiti e tasse di soggiorno - devono poter essere registrati su una piattaforma digitale ed essere automatizzati.

