Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 8.20 07 giugno 2018 - 08:20

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, intervistata da France Culture loda il leghista Matteo Salvini.

Con Matteo Salvini siamo "estremamente vicini. Tanto più che l'Italia e la Francia sono davvero delle nazioni sorelle, si assomigliano molto nel loro approccio, nella loro cultura, nella loro struttura, incluso quella economica. E dunque c'è davvero una comunanza di vedute tra noi", afferma.

Le Pen dice anche di "non trovare dispregiativo" il termine populismo: "Se è il governo del popolo, per il popolo e attraverso il popolo considero che il termine populista sia assolutamente onorabile". Quanto al Movimento 5 Stelle, aggiunge, "in realtà sono sovranisti. Vogliono che il loro popolo decida del loro destino senza alcuna interferenza" esterna, sia dei "mercati" sia di istituzioni "sovranazionali" come l'Ue.

Neuer Inhalt Horizontal Line