Il nostro 'naso' può rivelare molto delle nostre preferenze politiche. Chi rimane facilmente disgustato dagli odori del corpo, come sudore e urine, è anche più attratto dai leader politici autoritari, che sopprimono le proteste e tengono i diversi gruppi separati.

Una reazione che potrebbe venire dall'istinto profondo di evitare malattie infettive, secondo uno studio dell'Università di Stoccolma e quella della Magna Grecia di Catanzaro.

"C'è un forte legame tra quanto forte è il disgusto per questo tipo di odori e il desiderio di avere un leader simile a un dittatore, che possa sopprimere le proteste dei movimenti radicali", commenta Jonas Olofsson. Il tipo di società che ne deriva in questo caso riduce infatti i contatti tra i vari gruppi, ognuno dei quali rimane al suo posto, "riducendo, almeno in teoria, il rischio di ammalarsi". Il disgusto è una delle emozioni basilari che aiutano a sopravvivere, proteggendo da pericolosi e infezioni.

I ricercatori hanno messo a punto una scala con cui i volontari dovevano quantificare il loro livello di disgusto agli odori del corpo, personali e di altri, e rispondere a domande sulle loro idee politiche. La scala è stata usata su un vasto numero di persone di diversi Paesi. Negli Usa è stato chiesto anche chi pensavano di votare alle presidenziali del 2016.

"È così emerso che chi più era disgustato dagli odori era anche più a favore di Trump, rispetto a chi aveva il naso meno 'sensibile'. Ciò ci è sembrato interessante perché Trump parla spesso di quanto le diverse persone lo disgustino, come le donne e gli immigrati che diffondono le malattie", continua Olofsson.

I risultati dello studio potrebbero essere interpretati per indicare che le visioni politiche autoritarie sono innate e difficili da cambiare. Ma i ricercatori sono convinti che si possono modificare anche se radicate nel profondo. "Le convinzioni si possono cambiare - conclude - Se si crea contatto tra i gruppi, le persone autoritarie possono cambiare".

