Domani è lo Swiss Overshoot Day. In parole povere: la popolazione svizzera avrà consumato più risorse naturali di quante ne dispone per l'intero 2019. Ad annunciarlo è il WWF.

L'organizzazione ambientalista, si legge in un comunicato odierno, ha aggiornato il calcolatore della cosiddetta impronta ecologica, quindi ora è possibile conoscere il proprio "impatto" ecologico, così come qualche pratico consiglio per avere uno stile di vita più ecosostenibile.

Da domani la Svizzera vivrà "a credito" e a spesa delle generazioni future. Secondo il WWF l'impronta ecologica lasciata dagli elvetici è notevole: non solo si concedono viaggi in aereo in media tre volte quanto i cittadini dell'Unione Europea, ma sono anche tra coloro che guidano più auto di grossa cilindrata in tutta Europa e che producono più rifiuti pro capite al mondo.

Nel nuovo calcolatore le emissioni di CO2 vengono mostrate e calcolate sotto forma di sacchi per rifiuti da 35 litri. Le emissioni prodotte in Svizzera pro capite al giorno equivalgono in media a 600 sacchi per rifiuti pieni di gas serra.

https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica

