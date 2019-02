Le zanzare riescono a sentire suoni a distanze molto maggiori di quanto finora ipotizzato, ovvero fino a 10 metri. A provarlo, uno studio sulla rivista Current Biology condotto da ricercatori della Cornell e della Binghamton University, negli Stati Uniti.

Mentre gli animali percepiscono suoni grazie ai timpani che rilevano la pressione delle onde sonore, le zanzare e altri insetti hanno antenne ricoperte da peli molto sottili che permettono loro di percepire il suono attraverso la vibrazione delle particelle d'aria. Fino ad ora si riteneva che, per udire a lungo raggio, fossero necessari timpani.

Precedenti esperimenti che avevano dimostrato come i maschi di zanzara siano attratti dai suoni delle femmine in volo, erano stati fatti a distanza ravvicinata, il ché aveva rafforzato l'idea che potessero sentire solo a distanza di circa 30 centimetri. Per il nuovo esperimento, i ricercatori hanno applicato al cervello delle zanzare Aedes aegypti (che trasmettono i virus Dengue, Zika, West Nile) un elettrodo per misurare le risposte del nervo uditivo stimolate da toni emessi da un altoparlante a 10 metri.

"Abbiamo osservato che riescono ad ascoltare a distanze che normalmente richiedono timpani, anche se loro hanno peli", commentano i ricercatori.

