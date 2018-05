Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 15.37 30 maggio 2018 - 15:37

Non votare in estate.

A questo punto non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze, ma ridiamo la parola agli italiani il prima possibile: fonti leghiste illuminano di luce nuova le parole dette in chiaro da Matteo Salvini in un comizio elettorale a Pisa.

Il leader della Lega ha stoppato l'idea di un governo politico con Luigi Di Maio e chiesto al Colle di votare presto ma non a luglio ("perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali"). Ora si parla di 'non sfiducia tecnica' della Lega al governo che Sergio Mattarella ha chiesto a Carlo Cottarelli di formare.

Come questo possa realizzarsi (astensionismo, uscita dall'Aula o altro) non è ancora chiaro. Ma di certo Salvini permetterebbe ad un nuovo governo tecnico di presentarsi al G7 in Canada, al Consiglio Europeo di Bruxelles a giugno, al vertice Nato a luglio, e soprattutto di fare la legge di bilancio prima di andare al voto ai primi di ottobre.

