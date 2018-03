Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

3 marzo 2018 - 18:06

Dopo l'entrata in vigore della controversa legge polacca sull'Olocausto, il primo marzo scorso, è già scattata una prima denuncia.

Una fondazione polacca di antidiffamazione, vicina al governo conservatore del partito Diritto e giustizia, ha denunciato un giornale online argentino.

Il giornale, Pagina 12, lo scorso 18 dicembre aveva pubblicato un articolo sul pogrom di Jedwabne del luglio 1941, avvenuto con la partecipazione della popolazione polacca del luogo. A corredo dell'articolo aveva inserito - probabilmente per errore - una foto del 1950 di alcuni soldati polacchi che nel dopoguerra si erano dati alla clandestinità per lottare contro il potere comunista di allora, e che non avevano preso parte a tragici eventi di Jedwabne.

La formazione politica che governa attualmente la Polonia esalta le virtù dei soldati che scelsero la clandestinità (i comunisti li chiamavano "i maledetti"). E ritiene che siano stati eroi, da difendere contro le accuse di antisemitismo.

La denuncia al giornale argentino è il primo caso dell'uso della legge sull'Olocausto da parte delle autorità polacche. Anche se, in precedenza, avevano affermato che la controversa normativa non sarebbe stata operativa prima della verifica da parte della Corte costituzionale, richiesta dal capo dello stato dopo la firma del 6 febbraio scorso.

