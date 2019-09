Dopo una costante diminuzione dal 2010, il numero di aborti praticati in Svizzera è leggermente aumentato l'anno scorso attestandosi a 10'457, ossia 420 più del 2017. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Il numero di interruzioni volontarie di gravidanze (IVG) tra le donne residenti in Svizzera ammonta a 10'264 (9885 nel 2017). Il 3,3‰ di questi casi ha interessato giovani tra i 15 e i 19 anni, cifra stabile rispetto al 2017, indica l'UST, sottolineando che nessun aborto è stato praticato su adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

La quasi totalità delle IVG (95%) sono avvenute nelle prime dodici settimane di gravidanza, ossia nei termini legali. Successivamente l'aborto può essere praticato solo se un parere medico lo prescrive. Occorre dimostrare che la donna incinta è in grave pericolo e in uno stato di difficoltà profonda.

Nei tre quarti dei casi (74%) le IVG sono state effettuate ricorrendo a medicamenti. Il metodo chirurgico è stato utilizzato nel 26% dei casi.

Nessun aborto ad Appenzello Interno

Gli aborti sono aumentati in tutte le regioni svizzere, in particolare nell'Espace Mittelland (+179 casi), nella regione lemanica (+131) e Zurigo (+46). La regione lemanica pur non segnando l'incremento maggiore resta comunque quella più interessata dai casi di aborti con un totale di 3'003 IVG. Seguono Zurigo con 2'327 interventi e l'Espace Mittelland con 2'065.

Malgrado un aumento generale - in Ticino l'anno scorso le IGV sono state 315 contro 296 nel 2017 - , nove cantoni - GR, VS, SO, AG, GL, SH, TG, OW, NW - hanno registrato un calo più o meno forte del numero delle interruzioni volontarie di gravidanza. Nei Grigioni il numero di IVG è passato da 171 nel 2017 a 164 nel 2018. Due cantoni - Basilea Città (329) e Uri (14) hanno mantenuto un numero identico di interventi in tal senso, mentre in Appenzello Interno non si registrano aborti dal 2012.

