Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 11.40 06 marzo 2018 - 11:40

Un anno difficile il 2017 per l'azienda danese di giocattoli celebre per la sua linea di mattoncini

Utili e fatturato in calo per Lego. L'azienda danese di giocattoli celebre per la sua linea di mattoncini ha chiuso il 2017 con un ribasso delle vendite dell'8% a 35 miliardi di corone danesi (circa 5,4 miliardi di franchi) dai 37,9 miliardi del 2016.

L'utile netto è sceso a 7,8 miliardi di corone (circa 1,2 miliardi di franchi) da 9,4 miliardi dell'anno prima e l'utile operativo ha registrato una flessione del 17% rispetto al 2016 passando da 12,4 miliardi di corone a 10,4 miliardi.

Lego spiega in una nota che le vendite a livello globale sono state piatte registrando un rialzo negli ultimi mesi del 2017 e l'amministratore delegato Niels B. Christiansen ha ammesso che "il 2017 è stato un anno difficile e di non essere soddisfatto nel complesso dei risultati finanziari" anche se "abbiamo chiuso l'anno in una posizione migliore.

Nel 2018 stabilizzeremo il business e investiamo per realizzare una crescita sostenibile nel più lungo termine".

