Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 7.31 26 giugno 2018 - 07:31

La Cassa svizzera di viaggio (Reka) intende costruire a Lenk (BE) un nuovo villaggio al posto dell'attuale struttura che, a suo dire, non risponde più alle esigenze degli ospiti.

L'investimento previsto è di oltre 30 milioni di franchi, hanno indicato i responsabili di Reka ieri sera nel corso di una manifestazione tenutasi nella località dell'Oberland bernese.

L'occupazione dell'attuale villaggio, in attività dal 1974, è scesa continuamente negli ultimi anni, si legge in una nota diffusa in serata. Comfort e servizi non corrispondono più alle attese degli ospiti. L'attuale complesso, che registra in media 50 mila pernottamenti all'anno, è anche difficilmente accessibile ai disabili.

Da qui l'idea di realizzare una nuova struttura che attiri non soltanto le famiglie, ma anche altre tipologie di turisti, precisa la nota. Il nuovo villaggio dovrebbe essere meglio raggiungibile e disporre di circa 60 appartamenti, un po' di più di ora. La futura struttura dovrebbe essere formata da due edifici collegati da un garage sotterraneo comune.

Se l'iter burocratico dovesse svolgersi come previsto, Reka prevede di presentare un progetto concreto l'anno prossimo. Il nuovo villaggio potrebbe aprire le porte a fine 2021.

(Reka) ha realizzato un utile netto di 3 milioni di franchi nel 2017, contro 60'000 franchi l'anno precedente. I ricavi netti legati al segmento delle vacanze sono progrediti del 7,2% a 38,9 milioni di franchi. Il settore ha approfittato di capacità supplementari grazie all'acquisto del Parkhotel Brenscino a Brissago e alla riapertura del villaggio Reka di Zinal (VS).

