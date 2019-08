Nel 2018 Leonardo e Sofia, per il quarto anno consecutivo, sono stati i nomi più diffusi per i neonati nella Svizzera italiana.

Sul podio, a livello nazionale, si piazzano Liam, Noah e Leon per i maschietti, mentre tra le neonate figurano Emma, Mia e Sofia, indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Nella Svizzera tedesca il primo posto è occupato da Noah per i maschi e da Mia per le femmine. Liam ed Emma (142) sono invece i nomi più correnti in Romandia; nella regione di lingua romancia la preferenza è stata data ad Alessio e Chiara. In Ticino e nel Grigioni italiano il nome Leonardo è stato scelto 40 volte e Sofia 35.

I nomi dati ai nati vivi sono comunicati dagli uffici dello stato civile all'UST, il quale elabora poi una classifica di quelli preferiti che, senza sorpresa, varia molto a seconda della regione linguistica.

