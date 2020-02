Dopo l'attentato a sfondo razzista di Hanau, costato la vita a 9 persone di origine straniera, 40 associazioni di migranti in Germania hanno scritto una lettera aperta alla cancelliera Angela Merkel per chiedere protezione e denunciare fenomeni di discriminazione.

"La dignità dell'uomo non è inviolabile in ugual modo per tutte le persone in Germania", si legge nella lettera presentata oggi in conferenza stampa a Berlino.

"Il documento è stato scritto in rappresentanza di quel quarto di popolazione che teme per la sua incolumità, per il futuro suo e dei propri figli" si legge. È incredibile che nel consiglio dei ministri federale non ci sia una sola persona che abbia fatto esperienza di razzismo: "immaginate un Gabinetto che non includa alcuna donna o alcuna persona dell'Est", si prosegue.

L'antirazzismo dovrebbe essere introdotto in Costituzione, continuano le associazioni, perché il razzismo non è solo un fenomeno limitato alla destra politica rappresentata da Alternative für Deutschland.

