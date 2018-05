Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 10.08 27 maggio 2018 - 10:08

Il governo svizzero era più coraggioso quando era composto da una maggioranza di donne, secondo la consigliera federale Doris Leuthard. "Abbiamo preso decisioni più audaci rispetto a prima e dopo", afferma colei che ha vissuto entrambe le configurazioni.

La democristiana 55enne afferma in un'intervista alla "NZZ am Sonntag" che la maggioranza femminile in governo è stata determinante nella decisione di abbandonare gradualmente il nucleare. "In generale e per esperienza ho constatato che nell'esecutivo le donne si lasciano influenzare meno dalle ideologie partitiche rispetto agli uomini", aggiunge.

Tra il 2010 e il 2011, per la prima volta nella storia della Confederazione, il governo svizzero è stato composto da una maggioranza femminile, quattro donne e tre uomini, fino alla partenza di Micheline Calmy-Rey (PS). Per le elezioni del 2019, Leuthard desidererebbe che la quota delle donne aumenti sia in governo che in parlamento, cosa che non è accaduta in occasione delle ultime elezioni. La consigliera federale ritiene però che non sia necessario fissare una quota nella Costituzione.

Leuthard afferma poi che una maggiore rappresentanza di donne in queste istanze sia un dovere dei partiti. Secondo lei, è importante che le donne attive in politica vengano sostenute dalle loro formazioni e ben inserite nelle liste. Devono inoltre poter far parte di importanti commissioni.

Nelle aziende e nell'amministrazione, le donne devono essere incoraggiate, insiste Leuthard. Bisogna sostenerle fino a quando saranno sotto rappresentate e finché le loro possibilità risulteranno pari a quelle degli uomini. In casi di uguali qualifiche occorre prestare attenzione a reclutare preferibilmente donne. Secondo la consigliera federale i team misti funzionano meglio. Leuthard afferma infine che la promozione delle donne è una questione che riguarda i dirigenti. Pertanto ha dato istruzioni in questo senso all'interno del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazione.

