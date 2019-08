Il Consiglio di Sicurezza ha approvato all'unanimità il rinnovo di Unifil, la missione di pace dell'Onu a guida italiana nel sud del Libano.

La risoluzione, che estende al 31 agosto 2020 il mandato dei caschi blu senza modificarne i termini, contiene tuttavia un paragrafo in cui si "richiede" al Segretario generale di "condurre e fornire al Consiglio non oltre il primo giugno 2020 una valutazione della rilevanza delle forze di Unifil e opzioni per migliorarne l'efficienza prendendo anche in considerazione il tetto di truppe e la componente civile".

Il paragrafo è una piccola ma importante concessione a Stati Uniti e Israele secondo cui, e non da oggi, i peacekeepers dovrebbero investigare più aggressivamente e denunciare le attività di Hezbollah nella regione al confine con lo Stato ebraico. Stati Uniti e Israele non ritengono che i caschi blu abbiano espletato al meglio il loro compito e nel corso del negoziato sono tornati a spingere per un taglio delle truppe adducendo ragioni di riduzioni di costi.

