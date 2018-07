Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 10.56 03 luglio 2018 - 10:56

Complice la ripresa congiunturale in Europa, l'anno scorso sono immigrate in Svizzera meno persone dagli stati Ue/Aels.

È quanto indica oggi il 14esimo rapporto della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) circa le ripercussioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Dal documento risulta che l'immigrazione di lavoratori non è andata a scapito dei residenti.

Secondo il documento, la congiuntura dovrebbe evolvere in modo positivo anche quest'anno, tanto che le imprese attive in Svizzera potrebbero avere difficoltà a reclutare manodopera, in particolare quella specializzata.

L'anno scorso, il saldo migratorio nei confronti degli Stati Ue/Aels è stato di 31'250 persone, cifra che sale a 53'950 se si tiene conto anche degli Stati terzi, nettamente al di sotto della media degli ultimi anni.

Tale evoluzione è da mettere in conto con la ripresa congiunturale in Europa, specie nei Paesi del Sud, in particolare in Portogallo. L'Italia, che ha registrato un ripresa sotto la media, rimane in ogni caso un importante serbatoio di manodopera.

La SECO pronostica un ulteriore rafforzamento della congiuntura in Svizzera e una diminuzione della disoccupazione. Il numero di immigrati non dovrebbe crescere. Da gennaio a maggio 2018, l'immigrazione netta rapportata alla popolazione residente è risultata del 4% inferiore rispetto all'anno scorso. Per questo motivo, gli imprenditori attivi nel nostro Paese dovrebbero far più fatica a reclutare personale dallo spazio Ue.

Secondo il rapporto, l'immigrazione ha permesso di colmare le lacune in manodopera residente. Il 54% degli immigrati dispone infatti di una formazione a livello terziario, percentuale che sale al 70% per la Germania e al 63% per la Francia. Per l'Italia tale percentuale scende al 50% e per il Portogallo al 13%.

Le analisi dimostrano che queste persone svolgono un'attività in linea con la loro formazione superiore e che per questo non sono in concorrenza con i lavoratori residenti senza diploma superiore. Il livello salariale di questo particolare tipo di immigrati si avvicina, se non supera, quello dei lavoratori residenti con titolo accademico.

Vi sono tuttavia eccezioni: riduzioni in busta paga sono state constatate tra i lavoratori con diploma terziario provenienti dal Sud e dall'Est europeo. A detta del documento, simili differenze si spiegano per esempio con le minori competenze linguistiche dei lavoratori provenienti da queste regioni.

