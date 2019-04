Si è conclusa senza morti la presa di ostaggi a Lourdes, nel sud-ovest della Francia, dove un blitz delle forze d'intervento speciale della polizia (Raid) ha permesso di bloccare l'ex militare che si era barricato nell'appartamento dell'ex compagna.

La donna è rimasta ferita, sembra da un colpo di arma da fuoco sparato dall'uomo. Gli altri due ostaggi, rimasti illesi, sono i genitori della donna.

Secondo i media locali, l'uomo, sulla cinquantina, si è arreso e non ha opposto resistenza, dopo aver sparato diversi colpi verso l'esterno con un fucile a pompa. La donna, che l'ex compagno avrebbe ferito a un'anca e che non sarebbe in pericolo di vita, aveva denunciato l'uomo nel 2017 per violenze e maltrattamenti e minacce di morte. All'uomo era di conseguenza stato proibito di avvicinarsi alla casa della donna.

