È salito 225 il bilancio dei morti in Libia per gli scontri in atto.

È salito 225 il bilancio dei morti in Libia per gli scontri in atto. Lo dice all'agenzia italiana ANSA Foad Aodi, presidente dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (AMSI), in contatto costante con i medici libici nelle aree del conflitto.

Tra i morti, afferma, "si contano 70 bambini, 40 donne decedute a seguito degli stupri subiti e 15 sanitari". I feriti, secondo quanto riferito dai medici libici, sono 1200, tra cui 250 minorenni, e gli sfollati hanno raggiunto ad oggi il numero di 26'000.

Neuer Inhalt Horizontal Line