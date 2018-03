Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 luglio 2012 21.55 01 luglio 2012 - 21:55

In Libia uomini armati hanno dato l'assalto alla sede della commissione elettorale a Bengasi, capoluogo della Cirenaica, distruggendo computer, schede elettorali e cercando di appiccare il fuoco, per rivendicare una maggiore autonomia per la regione a una settimana dalle previste elezioni libiche.

Dallo scorso maggio gli autonomisti e irredentisti della Cirenaica hanno iniziato azioni dimostrative e chiesto di boicottare le elezioni del 7 luglio, chiedendo che la costituzione garantisca alla regione orientale a forte vocazione petrolifera ottenga in parlamento e nelle istituzioni libiche del post-Gheddafi una maggiore rappresentanza.

