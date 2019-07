Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha condannato il raid su un centro di detenzione per i migranti vicino a Tripoli, in Libia, ha chiesto alle parti in conflitto una de-escalation urgente e di impegnarsi per il cessate il fuoco.

Nella dichiarazione, i Quindici hanno anche invitato le parti a tornare rapidamente ai colloqui politici mediati dalle Nazioni Unite.

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno anche espresso "profonda preoccupazione" per il peggioramento della situazione umanitaria in Libia e per le condizioni nei centri di detenzione che, hanno sottolineato, "sono responsabilità del governo libico".

