Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2015 19.32 17 febbraio 2015 - 19:32

L'inviato dell'Onu per la Libia chiede "giorni" per il negoziato mentre il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunisce domani pomeriggio in seduta pubblica di emergenza sulla crisi libica. È ancora presto per aspettarsi una risoluzione che dia mandato a una coalizione internazionale contro l'Isis, anche perché manca la precondizione: "Una richiesta delle autorità libiche che richieda l'intervento internazionale", ha spiegato un ambasciatore arabo al Palazzo di Vetro.

Questa lettera finora non è arrivata, ha confermato il portavoce della missione libica all'Onu Omar Ihwainish indicando d'altra parte che il ministro degli Esteri del governo libico a Tobruk (quello internazionalmente riconosciuto) Mohamed al Dairi è in arrivo a New York e domani parlerà in Consiglio di Sicurezza: "Si saprà di più domani", ha detto Ihainish.

Intanto, in vista della riunione, proseguono i contatti a tutto campo. Egitto e Francia, che fanno da capofila al negoziato, sono al lavoro su un testo di quello che potrebbe diventare una risoluzione o una dichiarazione alla stampa. "Si aspetta di vedere cosa dirà il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry", ha detto il numero due britannico Peter Wilson.

Shoukry, da ieri a New York, ha avuto contatti bilaterali con ambasciatori del Consiglio, con i P5 (Francia, Gran Bretagna, Russia, Cina), con i Paesi del Gruppo Arabo e con il segretario generale Ban Ki moon. Giovedì poi il rappresentante del Cairo parteciperà agli incontri di Washington sull'estremismo violento convocati dal segretario di Stato John Kerry. Ci saranno anche Ban e l'Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini.

La Libia, dopo le decapitazioni dell'Isis sulle sponde del Mediterraneo, sarà alta nell'agenda. Intanto, secondo fonti diplomatiche, l'inviato dell'Onu per la Libia Bernardino Leon si è detto prudentemente ottimista e ha chiesto "giorni di tempo" per portare avanti il negoziato. Il dialogo avviato da Leon in Libia "è la chance migliore per aiutare la Libia a uscire dalla crisi in cui si trova", aveva detto ieri Ban, secondo cui "solo attraverso il dialogo i libici potranno costruire uno Stato e istituzioni capaci di fronteggiare il terrorismo".

