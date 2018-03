Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 ottobre 2009 - 18:01

TRIPOLI - Un "incarico ufficiale" per il figlio Seif Al Islam. Lo ha chiesto il leader libico Muhammar Gheddafi per il figlio, che dall'agosto dello scorso anno si è ritirato dalla politica attiva.

"Vedo per lui un incarico di consigliere per gli affari interni del Paese". Questa la richiesta avanzata dal colonnello a Sebha, dove sono in corso i festeggiamenti per i 50 anni dalla nascita del movimento rivoluzionario che lo ha portato al potere. Lo riferisce il quotidiano "Al Manara". Anche il sito Libya Al Youm riporta le preoccupazioni espresse a Sebha da Muhammar Gheddafi sulla sorte del figlio Seif che avrebbe definito "un uomo sincero che ama la Libia e che guarda solo all'interesse del suo Paese".

