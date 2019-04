Nella battaglia per Tripoli il generale Khalifa Haftar ha schierato le sue forze speciali dette Saiqa (fulmine), un corpo d'élite formato da paramilitari e già impiegato per la conquista di Bengasi avvenuta in tre anni e mezzo, quasi casa per casa, a fine 2017.

"Le forze d'élite Saiqa cominciano a compiere la loro missione", si limita ad annunciare la pagina Facebook dell'ufficio stampa dell'Esercito nazionale libico, di cui Haftar è comandante generale.

Oltre che per stanare jihadisti da Bengasi, la brigata Saiqa è stata usata fra l'altro anche nella presa di Derna, da sempre un bastione dell'estremismo islamico ma anch'essa conquistata dopo un assedio prolungatosi a fasi alterne per oltre tre anni. Un comandante della formazione è stato oggetto di accuse, rilanciate da Human Rights Watch, per il massacro di 36 persone perpetrato nel 2017 ad al-Abyar, nei pressi di Bengasi.

