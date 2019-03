Sono in corso preparativi per organizzare un nuovo incontro tra il capo del consiglio presidenziale libico, Fayez al-Serraj, ed il comandante dell'autoproclamato esercito nazionale, Khalifa Haftar.

Lo scrive l'edizione online del quotidiano 'Asharq al-Awsat', citando fonti informate, secondo le quali l'incontro potrebbe tenersi la prossima settimana ad Abu Dhabi o al Cairo.

Secondo le fonti, il nuovo incontro avrebbe come obiettivo quello di individuare un nuovo candidato per la guida del governo di concordia nazionale, determinando allo stesso tempo i suoi rapporti con l'esercito. Si dovrebbe discutere anche del piano di sicurezza per permettere lo svolgimento delle elezioni in Libia.

Se dovesse essere confermato, il possibile faccia a faccia tra i due leader libici, sottolinea il giornale panarabo edito a Londra, seguirebbe quello che si è tenuto ad Abu Dhabi il mese scorso. In quell'occasione Serraj e Haftar, con la mediazione dell'inviato delle Nazioni Unite Ghassan Salamé, concordarono sulla necessità di "mettere fine alla fase di transizione attraverso elezioni generali" e sui modi per mantenere la stabilità della Libia e unificare le sue istituzioni.

Le fonti citate da 'Asharq al-Awsat' sostengono che Egitto ed Emirati stanno facendo pressione perché al prossimo incontro tra Serraj e Haftar sia presente anche il capo della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh.

Neuer Inhalt Horizontal Line