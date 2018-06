Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nella "mezzaluna petrolifera" libica, come viene indicata la zona che include i terminal di Sidra e Ras Lanuf, sono in corso combattimenti.

È quanto emerge da dichiarazioni fatte da "una fonte di un'impresa" che opera nell'area al sito Alwasat con implicito riferimento a combattimenti tra le forze del generale Khalifa Haftar e le milizie di Ibrahim Jadhran.

La fonte ha riferito che "a causa degli scontri che avvengono nella zona", "i pompieri non sono in grado" di intervenire sul posto per domare l'incendio che "ha raggiunto la riserva numero 6".

La distruzione di due maxi-cisterne, la numero 2 e 12 di Ras Lanuf, era stata segnalata nei giorni scorsi dalla Compagnia petrolifera nazionale (Noc) libica paventando una propagazione dell'incendio alle "riserve 1, 6 e 3".

