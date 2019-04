Secondo un banner della tv Al Jazeera il ministero dell'Interno libico del governo del premier Fayez al-Sarraj ha decretato lo stato di emergenza massima e ha richiamato tutte le unità di sicurezza per fronte a qualsiasi attentato alla sicurezza nella capitale libica.

Alcuni media hanno segnalato nella serata di ieri scontri, definiti "scaramucce limitate", a sud di Tripoli tra l'Esercito Nazionale Libico (LNA) del generale Khalifa Haftar e milizie che sostengono il premier Fayez Al Sarraj. Haftar aveva lanciato nei giorni scorsi una "campagna per bonificare l'ovest del Paese dalla presenza di milizie criminali".

Secondo un portavoce dell'LNA, le forze del generale Haftar, sono entrate nella notte nella città di Gharian, a 100 chilometri a sud della capitale Tripoli, e "sono state accolte in festa dagli abitanti".

Un tweet del sito Libya Observer, ostile nei confronti del generale, sostiene invece che le forze di Haftar "si sono ritirate nell'area di Jandouba, nella parte sud della città, mentre forze libiche occidentali mobilitano truppe per attaccarle".

Sempre secondo Libya Observer, "tutte le forze di Misurata", la città militarmente più potente della Libia, "hanno tenuto oggi una riunione di emergenza" per concordare "una reazione unificata" alla dislocazione di truppe del generale Khalifa Haftar nell'ovest del Paese.

Intanto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto "profondamente preoccupato per i movimenti militari in corso in Libia e per il rischio di scontro". "Non c'è una soluzione militare - ha aggiunto. Solo il dialogo intra-libico può risolvere i problemi del Paese. Chiedo calma e moderazione mentre mi preparo per incontrare i leader libici nel Paese".

