Khalifa Haftar "tenta di ripetere in miniatura le gesta di Hitler", è solo l'ultimo esempio di "minaccia alla regione del Maghreb, che è indivisibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno del governo di accordo nazionale libico Fathi Bashaga.

"Il Maghreb arabo è in pericolo, a meno che i suoi Paesi non si uniscano contro la dittatura, Tripoli è solo l'inizio", ha ammonito Bashaga, incontrando a Tunisi l'omologo Hisham al Furati. La Tunisia ha ribadito l'appello all'immediata cessazione delle ostilità e rilanciato l'importanza del processo politico, sotto l'egida Onu, come unico modo per risolvere la crisi.

Il colloquio è stato anche l'occasione per discutere di come facilitare l'accoglienza dei feriti dell'esercito libico nelle cliniche tunisine. In una dichiarazione ai media locali Bashaga ha poi denunciato come l'offensiva di Haftar su Tripoli abbia riattivato i gruppi terroristici, tornati ad essere attivi nell'area, e sottolineato l'impegno nella lotta al terrorismo da parte del governo di Tripoli.

