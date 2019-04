E' salito a 32.100 il numero degli sfollati dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni.

Lo scrive l'Ufficio Onu per gli Affari umanitari (Ocha) in un 'aggiornamento flash', precisando che scontri armati e bombardamenti indiscriminati continuano ad interessare diverse zone della capitale. Il numero delle vittime a Tripoli, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità in Libia, è salito a 227, 1'128 i feriti.

