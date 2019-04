Sono circa 2000 gli sfollati per gli scontri armati in corso nei pressi di Tripoli, nella Libia occidentale. La situazione resta fluida e imprevedibile, scrive l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) in un aggiornamento sulla situazione.

"In alcune aree colpite dai combattimenti la popolazione civile non è in grado di fuggire e i servizi di soccorso non possono raggiungerla", precisa l'OCHA.

