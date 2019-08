L'aeroporto di Sebha, nel sud della Libia, ha riaperto dopo essere rimasto chiuso per 5 anni. Un aereo della compagnia aerea Libyan Airlines è atterrato ieri proveniente da Bengasi, riferisce il Libya Observer.

Lo scalo di Sebha era stato chiuso nel gennaio del 2014 per motivi di sicurezza. La riapertura era prevista per il 9 agosto, ma la data è stata rinviata per problemi tecnici.

In occasione dell'arrivo del primo aereo commerciale dopo cinque anni, si è tenuta una cerimonia ala presenza di diverse autorità locali.

