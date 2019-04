L'inviato speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, parlando a Tripoli ha confermato che in assenza di impedimenti insormontabili la Conferenza nazionale indetta per il 14-16 aprile a Ghadames si svolgerà come previsto.

E ciò nonostante il suo svolgimento sia un obbiettivo difficile mentre avvengono scontri a Tripoli. Lo riferisce la pagina Fabebook del Dipartimento comunicazione del Consiglio dei ministri libico.

"Questa conferenza è il mezzo per far uscire la Libia dallo stallo politico e la missione onusiana non abbandona questo lavoro", scrive la pagina Facebook sintetizzando dichiarazioni fatte da Salamé in una conferenza stampa.

"La sua convocazione in queste circostanze è difficile, ma si terrà nei tempi previsti a meno che circostanze imperative non la ritardino", sintetizza ancora la pagina.

Come noto la "Multaqa al-Watani" ("Conferenza nazionale") sulla Libia è considerata una tappa imprescindibile per portare il tormentato Paese nordafricano alle elezioni e alla stabilità. Vi dovrebbero partecipare 120-150 delegati in rappresentanza di tutte le fazioni libiche e l'inviato Onu ha anticipato che chiederà di fissare una data per le elezioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line