Nonostante il ritiro di alcuni investitori, Facebook avanza con il suo progetto di criptovaluta Libra: ieri 21 membri fondatori della Libra Association - associazione con sede a Ginevra - hanno firmato la Carta dell'organizzazione e determinato i dirigenti.

Stando ai promotori da quando il progetto Libra è stato annunciato, lo scorso 18 giugno, l'interesse è elevato: oltre 1500 entità hanno manifestato l'intenzione di aderire e circa 180 hanno soddisfatto i criteri preliminari per farlo.

Gli ambiziosi progetti di Facebook hanno messo sul chi vive non poche persone: esponenti di governi e di banche centrali hanno espresso critiche, in parte anche vivaci. Il ministro francese dell'economia e delle finanze Bruno Le Maire ha sostenuto che Libra rappresenta una minaccia per la sovranità monetaria degli stati. Da parte sua il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è stato convocato il 23 ottobre da una commissione parlamentare americana per parlare del tema.

