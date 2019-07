Il ministero delle finanze tedesco vede l'introduzione di Libra, la nuova moneta digitale su Facebook, come una possibile minaccia per l'euro

In un documento interno, pubblicato stamani dal "Bild", si dice che "insieme alla Bundesbank", il governo tedesco dovrebbe ora considerare "come si possa prevenire una struttura che si pone come una vera alternativa alla valuta nazionale".

Con i ministeri delle finanze di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti ci sono state discussioni su come rispondere all'annuncio di Facebook per introdurre la Libra nel 2020. Risultato: "tutti vedono i piani di Facebook piuttosto criticamente".

Per il governo tedesco, la nuova criptomoneta "comporta un rischio per la sovranità statale", e "queste preoccupazioni dovrebbero essere indirizzate presto a Facebook. Una 'competizione' tra valuta pubblica e privata potrebbe avere un impatto negativo sul monopolio monetario della BCE", conclude il documento.

