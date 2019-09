A partire da ottobre, Christian Steimle assumerà la carica di direttore operativo di Lidl Svizzera, mentre il ticinese Alessandro Wolf sarà responsabile di tutti gli immobili del gigante tedesco della distribuzione (Chief Real Estate Officer).

Lo indica una nota odierna della stessa società.

Già da 16 anni in forza a Lidl, Christian Steimle ha occupato varie mansioni in seno all'azienda, l'ultima delle quali come direttore generale per la Svizzera orientale e il Ticino.

Il direttore operativo Alessandro Wolf, 34 anni e da dieci in seno a Lidl, occuperà il posto lasciato libero da Nadia von Veltheim, che ha lasciato la società.

Stando alla nota, Alessandro Wolf ha già contribuito in modo determinate al successo di Lidl in Svizzera e ha messo alla prova le sue profonde conoscenze in materia di commercio al dettaglio in diverse funzioni di Top Management. Da tre anni il ticinese ha guidato con grande successo le vendite e la logistica in qualità di Chief Operating Officer.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.