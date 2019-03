A dieci anni dall'apertura in Svizzera delle prime filiali di Lidl - nel 2009 - il gruppo tedesco è attirato dai centri città e dalle stazioni. Per ulteriori espansioni infatti non punta più solo a zone raggiungibili prevalentemente in auto.

Lidl è ormai presente in tutte le grandi città svizzere, ma proseguirà l'espansione: come è già noto nei prossimi anni entrerà nei magazzini di Loeb nei centri di Berna e Bienne (BE). Inoltre nel 2020 è prevista la creazione di una filiale alla stazione ferroviaria di Morges (VD), ha annunciato oggi Lidl Svizzera in una conferenza stampa a Weinfelden (TG) in occasione del suo decimo anniversario.

Con l'espansione in zone che non sono le classiche aree commerciali in cui si trovano le filiali Lidl, il discounter intende soddisfare - secondo sue informazioni - "il crescente bisogno della popolazione urbana di una spesa rapida, semplice ed economica".

Le prime filiali sono state aperte il 19 marzo 2009. Oggi l'azienda gestisce oltre 100 punti vendita (sei in Ticino e quattro nei Grigioni) e ha 3500 dipendenti. A livello europeo le succursali del gruppo tedesco (le cui origini risalgono agli anni 30 del secolo scorso) sono circa 10'000 in 25 paesi.

Lidl Svizzera non intende solo aprire nuove filiali ma vuole introdurre in tutti i punti vendita i cartellini prezzo digitali. Per questo progetto investe circa 2 milioni di franchi. Inoltre avvia nel corso di quest'anno un test per le casse automatiche (self-checkout).

