Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 17.03 04 luglio 2018 - 17:03

Non si troveranno più bicchieri e piatti monouso in plastica negli scaffali di Lidl.

Lidl dichiara guerra agli articoli monouso in plastica: entro la fine del 2019 la catena di supermercati rinuncerà a vendere in Svizzera cannucce, bicchieri, bicchierini, piatti, posate e bastoncini ovattati con asticella in plastica.

Al loro posto saranno introdotti prodotti in materiali alternativi e riciclabili, ai quali l'azienda lavora attualmente assieme ai suoi fornitori, si legge in un comunicato odierno. In una seconda fase Lidl rinuncerà poi a posate e cannucce anche nel comparto dei prodotti convenience e delle bevande, passando a nuove alternative.

"Nella nostra strategia sulla plastica seguiamo un approccio chiaro secondo il motto evitare, ridurre, riutilizzare", afferma il capo del marketing Reto Ruch, citato nella nota. "Eliminando gli articoli in plastica monouso evitiamo l'impiego di plastica e contribuiamo così a migliorare il nostro bilancio a riguardo".

