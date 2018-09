Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 10.23 17 settembre 2018 - 10:23

Continua ad aumentare la quota dei frontalieri nel Liechtenstein: nel 2017 i pendolari in arrivo dai paesi circostanti sono stati 21'299, un numero pari al 55,1% del totale dei 38'661 occupati.

Stando ai dati diffusi oggi dall'ufficio di statistica del Principato rispetto al 2016 il numero dei frontalieri è aumentato di 1060 persone: la progressione del 5,2% è stata superiore a quella degli occupati (+3,2%).

Il 55% dei lavoratori esteri ha residenza in Svizzera, il 41% in Austria, il 3% in Germania e l'1% in altri stati. È dal 2007 che la quota dei frontalieri supera il 50%.

Il 62% dell'insieme degli occupati era impiegato nel settore dei terziario, il 38% in quello secondario e l'1% in quello primario. Il totale dei posti di lavoro ha raggiunto le 40'601 unità (+3,3%).

Parallelamente all'ampliamento del mercato del lavoro sono cresciute anche le aziende: nel 2017 se ne contavano 4710 (+3,1%), di cui il 2% con almeno 50 dipendenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line