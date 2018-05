Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 18.00 29 maggio 2018 - 18:00

Il killer di Liegi era schedato dalla sicurezza di stato dal 2017 in quanto sospettato di radicalizzazione.

È quanto riferisce la tv belga Rtbf citando fonti proprie. Benjamin Herman, nato nel 1987 e originario di Rochefort, secondo quanto precisato dalla Procura, aveva un permesso di uscita dalla prigione di qualche ora per un appuntamento per il suo reinserimento, ma non è mai rientrato. Il domicilio della madre a Rochefort, riporta Rtbf, è stato perquisito.

"L'obiettivo dell'assassino era attaccare la polizia, perché è quello che ha fatto sin dall'inizio prendendo di mira le due poliziotte pugnalate selvaggiamente alle spalle, e il termine è moderato", ha detto il capo della polizia di Liegi Christian Beaupère, aggiungendo che l'intenzione non era attaccare la scuola "ma colpire la polizia, le istituzioni e lo stato belga".

