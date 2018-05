Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 16.01 29 maggio 2018 - 16:01

Il killer di Liegi, identificato dalla stampa come Benjamin Herman, durante la notte prima di compiere la strage potrebbe avere svaligiato una gioielleria a Rochefort con altre due persone e ucciso a Marches-en-Famenne un trentenne ex detenuto, noto per reati di droga

È l'ipotesi che diversi media belgi stanno facendo in base ai fatti di cronaca avvenuti in Vallonia nelle ultime ore. Non c'è però nessuna conferma ufficiale da parte delle autorità.

"L'inchiesta è condotta dalla polizia federale, non bisogna fare delle correlazioni troppo rapide e mischiare tutto", ha affermato il commissario di polizia di Rochefort dove è stata svaligiata la gioielleria, che ha aggiunto: "e anche se fosse questo il caso, non potrei dire niente".

Neuer Inhalt Horizontal Line