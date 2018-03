Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 9.02 06 marzo 2018 - 09:02

Lindt & Sprüngli ha continuato a crescere nel 2017: l'utile netto del produttore zurighese di cioccolato è progredito del 7,8% rispetto all'anno prima, a 452,5 milioni di franchi.

L'utile operativo prima di interessi e imposte (Ebit) è salito da parte sua del 5,8% a 595,4 milioni di franchi, indica una nota aziendale diramata oggi.

Come già annunciato il 16 gennaio, l'impresa con sede a Kilchberg (ZH) ha realizzato l'anno scorso - per la prima volta nella sua storia - un giro d'affari superiore ai 4 miliardi di franchi: cresciute del 4,8% le vendite si sono infatti attestate a 4,09 miliardi.

Le vendite in Europa sono salite del 6,2%, con un'accelerazione delle attività in Gran Bretagna e Germania, così come in Svizzera, Francia e Italia. Quasi tutte le piccole filiali europee hanno registrato una crescita "a due cifre".

