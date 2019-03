Il produttore di cioccolato Lindt & Sprüngli ha migliorato la sua performance nel 2018, sia a livello di vendite che di redditività. Gli azionisti ne approfitteranno con un aumento del dividendo. Quanto al nuovo esercizio, la direzione di è detta fiduciosa.

Il giro d'affari del gruppo con sede a Kilchberg (ZH) è progredito del 5,5% su base annua a 4,3 miliardi di franchi per una crescita organica del 5,1%, ha comunicato oggi Lindt & Sprüngli.

Il risultato operativo (Ebit) è progredito del 6,9% a 636,7 milioni di franchi, per un margine operativo migliorato su base annua di 0,2 punti al 14,8%. L'utile netto è da parte sua cresciuto del 7,6% su base annuale a 487,1 milioni di franchi.

Lindt & Sprüngli premierà gli azionisti con un dividendo di 100 franchi per buono di partecipazione e 1000 franchi per azione nominativa. Si tratta del 7,5% in più rispetto all'anno precedente.

Visti i risultati del 2018 la direzione conferma gli obiettivi del gruppo a medio-lungo termine. Lindt & Sprüngli anticipa tra l'altro una crescita annuale delle vendite del 5-7%.

