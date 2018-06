Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 14.31 01 giugno 2018 - 14:31

Un guasto tecnico alla stazione di Bümpliz Sud, nei pressi di Berna, ha perturbato stamane per tre ore, a partire dalle 8.30, la linea ferroviaria tra Friburgo e la città federale.

Il problema è stato risolto attorno a mezzogiorno, ma in alcuni casi si sono verificati ritardi anche in seguito. I viaggiatori, ammassati alla stazione di Friburgo o sparpagliati a decine lungo il tragitto, hanno dovuto attendere oltre un'ora prima che i collegamenti venissero assicurati tramite altri mezzi di trasporto, hanno constatato giornalisti dell'ats sul posto.

Per alcuni, l'attesa si è però protratta molto più a lungo, in quanto si è reso necessario l'utilizzo di parecchi bus sostitutivi per smaltire il gran numero di persone rimaste bloccate a causa dell'inconveniente.

Disagi si sono registrati anche in senso opposto. A lungo, l'unica possibilità per raggiungere le stazioni di Losanna e Ginevra da Berna è stata quella di passare per Bienne (BE) e Neuchâtel, ha affermato all'ats un portavoce delle FFS. Neanche il traffico regionale è stato risparmiato: attorno alle 12.30 bisognava ancora fare i conti con ritardi e soppressioni di treni in partenza da Friburgo.

