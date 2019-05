Un attentato nel centro di Lione a meno di due giorni dalle elezioni europee: in Francia torna la paura a ridosso del voto. In città e dintorni, è caccia all'uomo, un trentenne che ha lasciato una borsa piena di esplosivo davanti a una panetteria.

Ferite, in modo lieve 13 persone, fra le quali una bambina di 8 anni.

Alle 17.30, un uomo fra i 30 e i 35 anni è arrivato in bicicletta e ha lasciato una borsa davanti alla panetteria. Dentro, un congegno artigianale, fili e detonatore, una miccia e tanti bulloni e chiodi. Le telecamere di sorveglianza hanno inquadrato l'uomo, che indossava dei bermuda e aveva il volto coperto da un passamontagna e probabilmente da occhiali.

In bici, una sorta di mountain-bike, si è poi allontanato e appena due minuti dopo la fortissima esplosione ha lasciato feriti a terra, provocato scene di panico e devastato completamente la panetteria. Molti i clienti, i passanti, che si sono rifugiati in una farmacia vicina e sono rimasti lì confinati fin quando gli agenti hanno dato il via libera per uscire.

Mentre nel centro e nei dintorni si è scatenata una caccia all'uomo, le ipotesi si rincorrono sul movente dell'azione: nulla lascia propendere, al momento, per l'azione di carattere integralista. Fra le altre ipotesi ancora in piedi, l'atto di uno squilibrato o un regolamento di conti.

