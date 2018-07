Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 luglio 2018 11.30

Vivere in zone con l'aria inquinata aumenta il rischio di diabete, al punto che il 14% dei casi che si verificano nel mondo potrebbe essere legato a questa causa. Lo afferma uno studio della Washington University di Saint Louis pubblicato da Lancet Planetary Health.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 1,7 milioni di persone seguite in media per 8,5 anni, confrontando il loro stato di salute con i tassi di inquinamento registrati dalle centraline in prossimità delle loro residenze. Dai dati è emersa una forte correlazione tra inquinamento e diabete: circa il 21% dei soggetti esposti ad un livello di smog tra 5 e 10 microgrammi per metro cubo ha sviluppato la malattia, mentre per quelli tra 12 e 14 la percentuale è risultata del 24%. Il maggior rischio è stato poi confrontato con i dati sul diabete di tutto il mondo. "L'inquinamento contribuisce ad almeno 3,2 milioni di casi l'anno - concludono gli autori -, e il rischio è maggiore per i paesi a reddito più basso, come l'India o l'Afghanistan, che non possono mitigarne gli effetti".

