Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 11.13 27 febbraio 2018 - 11:13

La pratica dello yoga rinforza il sistema immunitario e riduce stati infiammatori cronici che sono da tempo stati associati a rischio di varie malattie, da depressione a patologie cardiovascolari.

Lo rivela uno studio appena pubblicato sul Journal of Behavioral Medicine e condotto tra Germania e Olanda.

Diretto da ricercatori della Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg, lo studio si è basato sull'analisi di dati di studi clinici precedentemente pubblicati con diversi campioni di individui.

È emerso che la pratica di yoga riduce la presenza nel sangue di molecole che indicano infiammazione, come le interleuchine e la proteina C-reattiva. Inoltre è risultata associata a molecole che indicano un buon funzionamento del sistema immunitario. Alcuni degli studi esaminati hanno suggerito un effetto dello yoga a livello genetico: l'antica disciplina sarebbe in grado, cioè, di modulare l'attività dei geni per proteine infiammatorie.

Complessivamente, la collezione di studi esaminati indica che lo yoga ha un promettente effetto antinfiammatorio su tutto l'organismo.

