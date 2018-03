Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 marzo 2018

Il parlamento della Georgia, negli Stati Uniti, ha varato una legge che boccia la proposta di sgravi fiscali fortemente voluta dalla Delta Air Lines.

Una 'punizione' per la compagnia aerea con sede ad Atlanta, che come molte altre aziende ha preso le distanze dalla Nra dopo la strage nel liceo della Florida.

Si tratta - sottolineano i media Usa - di una delle 'rappresaglie' più clamorose messe in atto dalla potentissima lobby delle armi in America.

Per Delta erano pronti 50 milioni di dollari in esenzioni fiscali sull'acquisto di carburante, una delle principali compagnie aeree negli Usa e uno dei principali datori di lavoro nello Stato della Georgia dove si trova il suo quartier generale. Lo sgravio era stato inserito in un provvedimento più ampio.

Ma un gruppo di parlamentari repubblicani si è messo di traverso dopo la decisione di Delta di mettere fine ad alcuni sconti promozionali per i membri della Nra. E alla fine la Camera e il Senato della Georgia, entrambe in mano ai conservatori, hanno approvato un provvedimento senza le agevolazioni previste. Ora la legge approderà sul tavolo del governatore repubblicano, Nathan Deal, che ha già promesso che firmerà il provvedimento.

