Il tremendo cratere causato dal volo Pan Am, esploso sopra Lockerbie.

Indagini su una possibile complicità della Stasi della defunta Germania Est comunista con i servizi segreti libici sono in corso da parte degli investigatori britannici che continuano a scavare sull'attentato di Lockerbie.

L'esplosione in volo di un aereo di linea americano della Pan Am sui cieli della Scozia nel 1988 provocò la morte di 243 passeggeri, 16 membri dell'equipaggio e 11 persone a terra. La nuova pista investigativa è stata confermata senza dettagli specifici da fonti della Procura della Corona scozzese, dopo che il giornale tedesco Bild aveva riferito nei giorni scorsi di almeno 5 veterani dell'ex intelligence tedesco-orientale interrogati di recente.

L'attentato di Lockerbie, il più sanguinoso mai avvenuto sul territorio del Regno Unito, fu realizzato con una bomba collocata a bordo di un 747 della Pan Am in volo sulla rotta Francoforte-Londra-New York-Detroit. La Libia ne riconobbe la responsabilità nel 2003 per bocca del suo leader di allora, Muammar Gheddafi, e con l'impegno a pagare ingenti indennizzi.

Come esecutore materiale nel 2001 era stato già condannato uno 007 di Tripoli, Abdelbaset al-Megrahi, più tardi scarcerato poiché malato e poi morto in patria. L'attentato sarebbe stato una sorta di vendetta di Gheddafi contro i bombardamenti e gli attacchi militari Usa alla Libia degli anni precedenti.

