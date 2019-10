Cantiere nella galleria in quota del Lötschberg fino a prima di Natale. Dal 28 ottobre si interverrà sugli scambi, BLS chiuderà un binario. Da prevedere indica la compagnia in una nota odierna "lunghe attese" alle stazioni di carico.

BLS avvia la seconda fase di costruzione intensa nella galleria in quota del Lötschberg. Nel corso delle prossime otto settimane, dal 28 ottobre, si interverrà sugli scambi al centro del tunnel, indica la compagnia in una nota odierna. A tal fine, BLS chiuderà completamente un binario.

I treni per il trasporto veicoli tra Kandersteg (BE) e Goppenstein (VS) circoleranno almeno una volta all'ora, cadenza oraria mantenuta attraverso la linea di valico e il tunnel anche per i treni RegioExpress. La fine del cantiere è prevista per il 20 dicembre. I lavori di costruzione dureranno in tutto quattro anni.

