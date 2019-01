"Ho l'impressione che negli anni su Battisti sia stata costruita l'immagine del nemico pubblico numero uno, del cattivo assoluto. Gli fanno una foto che esce dal carcere sorridente e si dice che ride sulle vittime. Che giustizia è? Quello è odio".

A parlare è Alvaro Lojacono Baragiola, ex brigatista su cui pende una condanna all'ergastolo in Italia per la strage di via Fani, in un'anticipazione dell'intervista realizzata in Svizzera, che andrà in onda domani dalle 21.10 su Italia1.

Quanto al ministro dell'interno italiano Matteo Salvini, "ho letto che è stato comunista da giovane". Sul proposito di catturare altri latitanti dopo Cesare Battisti, aggiunge: "Di grandi dichiarazioni di impegni di arresti di esuli ce n'è a pacchi. È chiaro che adesso io sono il secondo in lista...".

