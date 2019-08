Il gruppo bancario ginevrino Lombard Odier ha alle spalle un primo semestre contrastato, caratterizzato da un significativo afflusso netto di capitali, da ricavi in diminuzione e da un utile netto sceso su base annua del 10% a 72 milioni di franchi.

Il patrimonio amministrato è cresciuto dell'11% in sei mesi a 287 miliardi di franchi, afferma un comunicato odierno. Tra gennaio e giugno, la raccolta netta di fondi ha raggiunto i 10 miliardi di franchi, rispetto ai 3 miliardi del primo semestre 2018.

"Abbiamo registrato un aumento degli attivi in tutte e tre le linee di business con un contributo molto positivo da parte del private banking ", ha fatto sapere il gruppo. "Forti afflussi netti" sono stati registrati in Svizzera, Europa e nel resto del mondo, soprattutto in Asia e Medio Oriente.

I ricavi operativi sono scesi del 2% a 581 milioni di franchi. La diminuzione è dovuta anche ad un effetto base, in quanto il primo semestre 2018 era stato particolarmente favorevole. Anche sul fronte degli utili bisogna considerare che nella prima metà del 2018 la cessione delle attività in Olanda e la vendita di cinque immobili a Ginevra avevano fatto affluire nelle casse della banca 125 milioni di franchi.

A fine giugno il gruppo ginevrino presentava una quota di capitale proprio (CET1) del 28,2%, in calo di 1,7 punti percentuali nei sei mesi. Per la seconda metà dell'anno il gruppo non ha fornito indicazioni.

