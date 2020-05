Calano i nuovi positivi ma aumentano i decessi per Covid-19 in Lombardia: sono 221 i casi in più per un totale di 88.758 casi in regione.

Ieri c'erano stati 352 nuovi positivi con circa lo stesso numero di tamponi, oltre 14mila. I nuovi decessi sono 67 per un totale di 16.079 morti in regione mentre ieri erano stati 38, emerge dai dati resi noti dalla regione.

Calano sia i ricoverati in terapia intensiva (-1, 172) così come quelli negli altri reparti (-245, 3.307) che ieri erano invece aumentati (+82).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet